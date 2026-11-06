Мужчина в Оренбурге задушил младенца подушкой
Мать ребенка проверяют, была ли она причастна к произошедшему.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В Оренбурге задержали 22-летнего мужчину по подозрению в убийстве собственного ребенка. Об этом сообщили в СУ СК России по Оренбургской области.
По данным источника 5-tv.ru, мужчина задушил сына подушкой. Трагедия произошла в квартире на улице Советской.
«Мужчина перекрыл дыхательные пути своего сына, в результате чего наступила его смерть», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Перед судом следователи ходатайствуют об избрании мужчине меры пресечения в виде заключения под стражу.
К расследованию также привлекли мать ребенка. Ее проверяют на возможную причастность к произошедшему.
Следователи осмотрели место происшествия и назначили необходимые экспертизы. Сейчас они проводят другие следственные и процессуальные действия, чтобы установить все обстоятельства произошедшего и собрать доказательства.
Ранее стало известно, что в Челябинске мужчина убил падчерицу и ее мать, а затем покончил с собой
В момент, когда злоумышленник открыл огонь, в доме находились еще трое детей — шести и четырех лет, а также семимесячный младенец. Старшие ребята успели выбежать, а малыш остался в квартире, но чудом не пострадал.
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