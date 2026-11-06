Правительство разрешило продажу лекарств в сельских почтовых отделениях

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 32 0

Речь идет о населенных пунктах, где нет аптек и медицинских организаций.

Продажа лекарств в сельских почтовых отделениях

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России запустили эксперимент по продаже более 100 безрецептурных препаратов в сельских почтовых отделениях и мобильных аптечных пунктах. Он пройдет в Нижегородской и Курской областях и продлится до 1 сентября 2029 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России, передает ТАСС.

Продавать лекарства разрешили в почтовых отделениях сельских населенных пунктов, где нет аптек и медицинских организаций. В список вошли наиболее востребованные препараты, которые используются при амбулаторном лечении и отпускаются без рецепта.

В таких аптечных пунктах также нельзя будет приобрести препараты, содержащие наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества. Под запрет попали лекарства с содержанием спирта более 25%, а также препараты, которым необходимы особые условия хранения.

Отпускать лекарства смогут только сотрудники почтовых отделений, которые прошли дополнительное обучение по их приемке, хранению и продаже. При этом консультировать покупателей по вопросам выбора препаратов они не смогут.

Эксперимент должен повысить доступность лекарств для жителей сельских населенных пунктов, где отсутствуют стационарные аптеки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
82.14
0.35 92.19
0.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 ноября, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:43
Пережил жену, принял выбор сына, 18 раз сыграл Ленина: жизнь и смерть Юрия Каюрова
21:36
Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета в Германии
21:16
В вяленой рыбе из Саратовской области нашли опасных паразитов
21:16
Американец обвинил OpenAI в помощи жене спланировать его отравление
21:11
Умер народный артист РСФСР Юрий Каюров
21:00
Алтарь из белья падчерицы: мужчина изнасиловал женщину, а затем убил ее мать

Сейчас читают

Как выбрать искусственную елку к Новому году
«Светлая память»: Михалкова показала редкие фото Юрия Николаева с женой
Домработница Череватого получила два года условно за кражу 16 миллионов
Редкий знак цикла: чего ждать от Красной Огненной Козы — прогноз на 2027 год

Интересные материалы

Гороскоп на деньги на ноябрь 2026 для знаков зодиака: видео
❤️ Гороскоп любви на ноябрь 2026 для знаков зодиака — видео
🪐Гороскоп на ноябрь 2026 года для знаков зодиака — видео
💅Лунный календарь денежного маникюра на ноябрь 2026: видео