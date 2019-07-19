Адвокат Воеводиной прокомментировал слухи о ее разводе с экс-королем Малайзии

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Информация о том, что супруги подали заявление о расторжении брака, появилась 17 июля.

Фото : Instagram @rihanapetra

Адвокат Оксаны Воеводиной, ставшей обладательницей титула «Мисс Москва-2015», прокомментировал сведения о разводе модели с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V Келантаном Султаном. Слухи о разводе супругов появились 17 июля, когда близкая подруга Воеводиной рассказала о разладе в семье модели.

Согласно распространившейся информации, пара подала заявление о расторжении брака еще 22 июня. Однако, по словам юриста Евгения Тарло, данные сведения не соответствуют действительности. В беседе с журналистами адвокат россиянки отметил, что она на развод не подавала и соответствующих повесток в суд не получала. Более того, модель любит экс-короля Малайзии и воспитывает с ним общего сына.

«Оксана в Москве, родила мальчика 21 мая 2019 года в роддоме медуправления администрации президента. Мальчик имеет длинное мусульманское имя в честь отца и деда. Оксана кормит ребенка грудью и избегает всяких волнений. Находится в окружении своих близких — отца (он врач), мамы (она музыкант) и брата-студента. У нее есть охрана», — поделился Тарло.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шариатский суд Сингапура опроверг информацию о разводе бывшего короля Малайзии и обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной.

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