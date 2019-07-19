Шариатский суд прокомментировал развод экс-короля Малайзии и «Мисс Москва»

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Ранее появилась информация, что супруги подали заявление на расторжение брака 22 июня.

Фото : Instagram @rihanapetra

Шариатский суд Сингапура прокомментировал информацию о разводе бывшего короля Малайзии Мухаммада V Келантана Султана и обладательницы титула «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной. На запрос РИА Новости представитель инстанции Норхафиза Бте Хашим отвметила, что в реестре суда нет записи о подачи заявления о расторжении брака парой.

Адвокат модели Евгений Тарло, в свою очередь, также подчеркнул, что Воеводина не подавала на развод и не получала соответствующих повесток суд.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что близкая подруга Воеводиной рассказала о разводе модели с экс-королем Малайзии. Якобы супруги подали заявление о расторжении брака 22 июня, через месяц после рождения сына Леона, а разлад в семье наступил еще раньше.

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