Близкая подруга рассказала о разводе экс-короля Малайзии с «Мисс Москва-2015»

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Брак распался через месяц после рождения сына Леона.

Фото : Instagram @rihanapetra

Близкая подруга Воеводиной Татьяна Андреева рассказала о разводе «Мисс Москва-2015» Оксаны Воеводиной и экс-короля Малайзии Мухаммада V, сообщает KP.RU.

Пара сыграла пышную свадьбу в ноябре 2018 года, а 21 мая 2019 года у них родился первенец Леон. Для 49-летнего короля Малайзии это был тоже первый ребенок, несмотря на то, что Мухаммад раньше был женат.

Вскоре после свадьбы монарх отрекся от престола и посвятил себя целиком семье, но при этом остался одним из влиятельнейших людей в Малайзии. А Оксана приняла ислам и сменила имя на Рихана. Слухи о том, что в семье русской красавицы и экс-короля Малайзии не все гладко, появились еще до рождения сына. Оксана приезжала рожать в Москву, хотя у Мухаммада осталось достаточно связей, чтобы обеспечить супруге должную медицинскую помощь при родах.

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Как выяснилось, пара развелась через месяц после рождения сына Леона, 22 июня. Сейчас Оксана вернулась в Москву. По словам подруги Воеводиной, вины Оксаны в разводе нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бузова раскрыла подробности развода с Тарасовым.

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