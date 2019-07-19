Поджигатель студии аниме в Японии объяснил причины страшного поступка

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По последним данным, в результате пожара в Киото погибли 33 человека.

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Фото, видео : Reuters, 5-tv.ru

Мужчина, который в четверг, 18 июля, поджег мультипликационную студию Kyoto Animation в Японии объяснил мотивы своего поступка. 41-летний Синдзи Аоба заявил полиции, что компания украла у него роман, и это была месть.

Как сообщает японское информагентство Kyodo, Аоба ранее уже был судим за ограбление магазина в 2012 году и отсидел три с половиной года в тюрьме за кражу 20 тысяч иен, что составляет около 186 долларов США. В последнее время он жил в городе Хосо на востоке Японии и неоднократно доставлял неприятности соседям.

Так, 27-летний молодой человек рассказал, что Аоба однажды ложно обвинил его в нарушении тишины и напал на него с кулаками и угрозами. А 40-летняя женщина заявила, что ей приходилось вызывать полицию, когда мужчина слишком громко включал музыку ночью. Тот отказался открывать дверь стражам порядка, и входить в его квартиру пришлось через окно.

По данным информагентства, сам подозреваемый в страшной трагедии сейчас тоже находится в больнице с ожогами лица, груди и других частей тела. Полиция собирается допросить мужчину, как только ему станет лучше.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, по последним данным при пожаре в студии аниме в Киото погибли 33 человека, еще 36 получили ожоги.

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