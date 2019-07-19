Русская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург и рассказала о женственности

Петербурженка Полина Глен, которой СМИ приписывают роман с голливудским актером 56-летним Джонни Деппом, приехала в Северную столицу. Об этом 20-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram.

Полина опубликовала в сторис фото, на котором из-под огромного черного зонта выглядывают ее ноги в черных джинсах и белых ботинках.

«Лето в Санкт-Петербурге, 17 градусов тепла», — подписала она снимок.

Instagram @polinaglen

Позже Полина выложила пост, где в локации также отмечен Петербург, и решила поделиться с подписчицами своими мыслями о женственности:

«Давайте сегодня поговорим о женственности? В чем для вас она проявляется? В первую очередь многие ее определяют по внешнему облику: фигуре, длинным волосам, лицу, одежде и стилю», — написала Глен.

Instagram @polinaglen