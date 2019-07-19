Русская невеста Джонни Деппа приехала в Петербург и рассказала о женственности

Петербурженка Полина Глен, которой СМИ приписывают роман с голливудским актером 56-летним Джонни Деппом, приехала в Северную столицу. Об этом 20-летняя девушка сообщила на своей странице в Instagram.
Полина опубликовала в сторис фото, на котором из-под огромного черного зонта выглядывают ее ноги в черных джинсах и белых ботинках.
Позже Полина выложила пост, где в локации также отмечен Петербург, и решила поделиться с подписчицами своими мыслями о женственности:
Однако поклонницы предложили Полине поговорить лучше о романе с Джонни Деппом.
Однако Полина Глен свои отношения с голливудским актером не комментирует и не выкладывает совместные фото в соцсети. Поэтому неизвестно, приехала в Петербург танцовщица одна или с Джонни Деппом.
Девушка познакомилась со знаменитым актером на вечеринке в Лос-Анджелесе в прошлом году. После этого она несколько раз была замечена в обществе звезды, после чего в сети заговорили об их скорой свадьбе.
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