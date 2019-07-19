Иранские военные конвоируют британский танкер к берегу в Ормузском проливе

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На судне находились 23 человека.

Фото : Twitter @HosseinDalirian

Корпус стражей исламской революции (КСИР — элитные части Вооруженных сил Исламской Республики Иран) заявил, что задержал британский нефтяной танкер Stena Impero в Ормузском проливе, пишет РИА Новости.

В Тегеране подчеркнули, что судно нарушило международные правила. Оно было сопровождено к берегу для необходимой проверки. На борту находились 23 человека.

Twitter @HosseinDalirian

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США, Великобритания и Саудовская Аравия обвинили в произошедшем власти республики, однако в Тегеране все опровергли.

16 июля телеканал CNN сообщил, что Иран якобы захватил танкер ОАЭ, однако судно попросту сломалось, и было сопровождено к берегу для ремонта.

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