Телеканал CNN сообщил о захвате Ираном танкера ОАЭ

Телеканал CNN опубликовал на своей странице в Twitter во вторник, 16 июля, что Иран захватил танкер, который принадлежит Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Сообщается, что об этом им стало известно от источника в американской разведке.

#UPDATE: This is the last known position of the UAE (Panama flagged) oil products tanker in Iranian waters near Iran’s Qeshm island 44 hours ago. CNN’s @barbarastarrcnn reports US intel belives IRGC Navy may have forced the vessel into Iranian waters, no contact with crew. pic.twitter.com/GRHTt6bzi9