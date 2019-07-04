«Открывая Украину»: Оливер Стоун представил новый документальный фильм

Американский режиссер и продюсер Оливер Стоун на кинофестивале в итальянской Таормине в четверг, 4 июля, представил новую документальную ленту о противостоянии Киева и Донбасса. Фильм «Открывая Украину» — продолжение «Украины в огне», вышедшей в 16-м году. Стоун спродюсировал картину, он также появится в кадре — в качестве интервьюера. Фильм повествует об украинском политическом кризисе после Майдана.

Половина украинцев протестуют и не согласны с политикой, которую проводит украинское правительство. Украинцы ждали лучшей жизни, но этого не произошло. При партнерстве с Россией Украина гораздо сильнее, чем с Европейским союзом. Это один из основных мотивов, которые вы можете проследить в фильме.

Лента наполнена кадрами хроники и интервью с политиками, принимавшими участие в этих событиях. Когда фильм покажут широкой публике, пока неизвестно. Но интерес к трансляции ленты уже проявили более 50-ти телекомпаний со всего мира.

А пока военные действия в Донбассе продолжаются. Как сообщал ранее 5-tv.ru, под минометный обстрел попали журналисты российского федерального канала. В этот день ВСУ обстреливали запад Донецка. Несколько мирных жителей были госпитализированы с серьезными ранениями.