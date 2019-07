Видео: Эд Ширан в футболке с российским гербом вышел на сцену в Москве

Британский поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Открытие-Арена» в Москве. Концерт прошел в рамках поддержки нового альбома певца «№ 6 Collaborations Project». Стоит отметить, что это было первое выступление артиста в нашей стране.

Ширан вышел на сцену в форменной футболке сборной России по футболу, чем привел русских фанатов в восторг. В таком виде он представил одну из самых известных своих песен Shape Of You, а потом — I Don't Need You, You need me, сообщает ТАСС.

Эд Ширан сегодня — один из самых успешных артистов. Известность к нему пришла в июне 2011 года благодаря синглу «The A Team», который занял третье место в британском чарте. В 2016 году песня Ширана «Thinking Out Loud» принесла ему две премии «Грэмми». А уже в 2017 году сингл Shape of You оказался на первом месте по продажам в США и Великобритании.

