Видео: Полиция задержала мужчину, который порезал немого пассажира в метро Петербурга

На станции метро «Пушкинская» в петербургском метро сотрудники полиции задержали мужчину, который предположительно набросился с ножом на глухонемых пассажиров. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 19 июля.

По словам очевидцев, которые запечатлели момент задержания предполагаемого преступника на видео, неадекватный мужчина сначала сильно избил пассажира, а после ранил его. В результате пострадавший в ужасе бегал по вагону, истекая кровью.

Свидетели происшествия, описали инцидент в группе ДТП и ЧП в соцсети Вконтакте, отметив, что все окружающие в этот момент были в панике. Сейчас обстоятельства выясняются.

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