Видео: Полиция задержала мужчину, который порезал немого пассажира в метро Петербурга

, 1:43 Видео 61

Очевидцы сообщают, что нападение было совершено поздно вечером в пятницу, 19 июля, на станции метро «Пушкинская».

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : РИА Новости / Владимир Астапкович, ВКонтакте @spb_today

На станции метро «Пушкинская» в петербургском метро сотрудники полиции задержали мужчину, который предположительно набросился с ножом на глухонемых пассажиров. Инцидент произошел поздно вечером в пятницу, 19 июля.

По словам очевидцев, которые запечатлели момент задержания предполагаемого преступника на видео, неадекватный мужчина сначала сильно избил пассажира, а после ранил его. В результате пострадавший в ужасе бегал по вагону, истекая кровью.

Свидетели происшествия, описали инцидент в группе ДТП и ЧП в соцсети Вконтакте, отметив, что все окружающие в этот момент были в панике. Сейчас обстоятельства выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что дракой с участием россиян закончилась задержка вылета самолета из Греции.

Читайте также

+16° Днём +20°
Ночью +15°
62.87
0.04 70.79
0.18
Шесть знаков Зодиака, которые не могут смириться с разрывом отношений

Последние новости

2:31
Фото: Хакеры взломали Twitter Скотланд-Ярда и опубликовали десятки странных сообщений
2:04
Видео: Эд Ширан в футболке с российским гербом вышел на сцену в Москве
1:43
Видео: Полиция задержала мужчину, который порезал немого пассажира в метро Петербурга
1:15
Ученый-фольклорист объяснила «русский бунт» в Instаgrаm Леди Гаги
0:48
Видео: Иномарка протаранила ограждение и рухнула в Обводный канал в Петербурге
0:34
«Орех зачет!»: Водонаева порадовала изголодавшихся фанатов откровенным фото

Сейчас читают

Алексей Панин опубликовал видео 11-летней дочери с сигаретой
«Орех зачет!»: Водонаева порадовала изголодавшихся фанатов откровенным фото
Красное вино и никакого мяса: Стало известно, чем любит питаться Меган Маркл

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги