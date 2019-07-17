Дракой с участием россиян закончилась задержка вылета самолета из Греции

В греческом аэропорту города Салоники с выезжающими после отдыха российскими туристами утром в среду, 17 июля, произошел неприятный инцидент. Рейс до Волгограда задержали и вместо объяснений сотрудник терминала напал на россиян.

По словам очевидцев он выкручивал руки женщинам, и попытался отобрать камеру у одного из пассажиров.

Уже позже за кадром завязалась настоящая драка. В ситуации разбираются сотрудники российской дипломатической миссии. О пострадавших ничего неизвестно.

Известно, что вылет резервного борта назначен на 15.45 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о десятках туристов из России, застрявших в Болгарии из-за поломки самолета, а позднее - испортившейся погоды.