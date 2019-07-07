Зачем себе больно делать: к блефаропластике Даны Борисовой отнеслись скептически

Телеведущая Дана Борисова поделилась с подписчиками в Instagram «откровенным» видео. Артистка показала, как ей делали пластику век. Не каждый решится выложить такие кадры, особенно если речь идет о публичном человеке. Однако Дана Борисова запечатлела для фолловеров процесс.

«А теперь рассказ о еще одной процедуре, которую я сделала до своего отъезда в Сочи. Безоперационная лазерная блефаропластика», — написала телеведущая.

По словам Даны, в комментариях фанаты давно уже ее спрашивали, как избежать появления морщин под глазами и сделать взгляд открытым и отдохнувшим. Певица ответила, что выход есть в специальном лазере, который убирает лишнюю кожу вокруг глаз. Результат налицо в буквальном смысле слова уже через пару дней.

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Однако фолловеры скептически отнеслись к данной процедуре:

«Не знаю почему, но мне жалко кожу! Мне кажется, что вредны любые вмешательства в организм»;

«Лазер вообще не рекомендуют в летний период, тем более перед поездкой в Сочи»;

«Такой хороший человек, зачем себе больно делать?»

Одна из подписчиц и вовсе порекомендовала Борисовой альтернативный способ омоложения — на природе:

«А я в лес хожу отдыхать. Мне кажется, я там тоже молодею…медленно».

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