Зачем себе больно делать: к блефаропластике Даны Борисовой отнеслись скептически

, 11:06 Видео 834

Артистка поделилась процессом с подписчиками в соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @danaborisova_official

Телеведущая Дана Борисова поделилась с подписчиками в Instagram «откровенным» видео. Артистка показала, как ей делали пластику век. Не каждый решится выложить такие кадры, особенно если речь идет о публичном человеке. Однако Дана Борисова запечатлела для фолловеров процесс.

«А теперь рассказ о еще одной процедуре, которую я сделала до своего отъезда в Сочи. Безоперационная лазерная блефаропластика», — написала телеведущая.

По словам Даны, в комментариях фанаты давно уже ее спрашивали, как избежать появления морщин под глазами и сделать взгляд открытым и отдохнувшим. Певица ответила, что выход есть в специальном лазере, который убирает лишнюю кожу вокруг глаз. Результат налицо в буквальном смысле слова уже через пару дней.

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Однако фолловеры скептически отнеслись к данной процедуре:

«Не знаю почему, но мне жалко кожу! Мне кажется, что вредны любые вмешательства в организм»;

«Лазер вообще не рекомендуют в летний период, тем более перед поездкой в Сочи»;

«Такой хороший человек, зачем себе больно делать?»

Одна из подписчиц и вовсе порекомендовала Борисовой альтернативный способ омоложения — на природе:

«А я в лес хожу отдыхать. Мне кажется, я там тоже молодею…медленно».

Ранее Юлия Высоцкая показала, как выглядела лысой.

Читайте также

+15° Днём +21°
Ночью +9°
63.58
0.18 71.66
0.12
Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!

Последние новости

11:29
Экс-возлюбленная Тимати Алена Шишкова присоединилась к BottleCapChallenge
11:06
Зачем себе больно делать: к блефаропластике Даны Борисовой отнеслись скептически
10:50
Взрыв газа произошел в жилом доме в центре Петербурга — видео
10:26
Растерявшая детей паучиха ужаснула пользователей сети — видео
10:17
Миллиардер Эпштейн задержан по обвинению в торговле людьми
10:05
Playboy-модель Мария Лиман показала грудь и поставила фанатов перед выбором

Сейчас читают

Гороскоп на 7 июля: Скорпионы, не тратьте деньги впустую!
«Какие ноги»: Климова после развода гуляет по Москве в соблазнительных нарядах
«Мы заплакали»: Карен Шахназаров встретился с родной дочерью спустя 20 лет

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге