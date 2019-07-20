Саудовская Аравия сообщила о готовности разместить у себя военных США

, 8:17 25

Власти королевства заявили о том, что готовы к размещению американского военного контингента.

Фото : U.S. Department of Defense / www.globallookpress.com

Саудовская Аравия заявила о готовности разместить на своей территории вооруженные силы США. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

Как говорится в тексте сообщения, которое было опубликовано агентством SPA, делается это ради «повышения уровня совместного сотрудничества» с США в вопросах безопасности региона, а также для стабилизации ситуации и гарантии мира на обозначенной территории.

Также в издании Wall Street Journal появилась информация о том, что несколько сотен американских военных направлены в Саудовскую Аравию — по данным журнала, на авиабазе принца Султана уже находятся порядка 500 служащих из США. По версии издания, таким образом Штаты наращивают силы, чтобы в случае необходимости дать отпор Ирану и его союзникам.

Сложившая ситуация связана с обострившимся весной 2019 года конфликтом Тегерана и Вашингтона — страны объявили ряд военных подразделений друг друга террористическими группировками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране предположили, что США сбили собственный дрон.

Читайте также

+17° Днём +21°
Ночью +13°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу

Последние новости

8:46
Девять человек пострадали в ДТП в Амурской области
8:34
«Живут в кредит»: Пригожин рассказал, на что звезды тратят многомиллионные гонорары
8:17
Саудовская Аравия сообщила о готовности разместить у себя военных США
8:02
«Бывает, ему тяжело дышать»: Жена умирающего экс-игрока «Зенита» о его состоянии
7:48
«Зеленскому нужно дать шанс»: Саакашвили о том, почему снял свою партию с выборов
7:34
Фото: Эвелина Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Брэдли Купера

Сейчас читают

Гороскоп на 20 июля: Близнецы, пробудите в себе богиню-природу
Прохор Шаляпин отказался признавать ребенка Татьяны Гудзевой без ДНК-теста
Авдотья Сеногнойка: что можно и что нельзя делать 20 июля

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги