Саудовская Аравия сообщила о готовности разместить у себя военных США

Саудовская Аравия заявила о готовности разместить на своей территории вооруженные силы США. Об этом сообщает местная пресса со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны.

Как говорится в тексте сообщения, которое было опубликовано агентством SPA, делается это ради «повышения уровня совместного сотрудничества» с США в вопросах безопасности региона, а также для стабилизации ситуации и гарантии мира на обозначенной территории.

Также в издании Wall Street Journal появилась информация о том, что несколько сотен американских военных направлены в Саудовскую Аравию — по данным журнала, на авиабазе принца Султана уже находятся порядка 500 служащих из США. По версии издания, таким образом Штаты наращивают силы, чтобы в случае необходимости дать отпор Ирану и его союзникам.

Сложившая ситуация связана с обострившимся весной 2019 года конфликтом Тегерана и Вашингтона — страны объявили ряд военных подразделений друг друга террористическими группировками.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Иране предположили, что США сбили собственный дрон.