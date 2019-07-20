«Копия!»: в сети обсуждают схожесть Василисы Володиной с умницей-дочкой

Василиса Володина показала подписчикам свою подросшую дочь. Схожесть именитой астролога и юной Виктории поразила пользователей в Instagram.
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На снимке Василиса с дочерью позируют на фоне картотеки в похожих плиссированных юбках. В глаза сразу бросается то, насколько молодая девушка похожа на свою маму.
«Как же вы мне нравитесь, такие похожие, такие красивые, такие умные!»
«Дочура ваша — маленькая копия вас!» — высказались пользователи.
Виктория Володина в этом году окончила школу с золотой медалью — об этом девушка рассказала на своей странице в той же социальной сети. Она призналась, что «впахивала 11 лет ради красной обложки» и нисколько не жалеет об этом. Также Виктория упомянула в своем аккаунте о том, что поступила в вуз — но пока не рассказала подписчикам, в какой.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Михаил Галустян показал повзрослевших дочек.