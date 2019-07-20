В результате ДТП с маршруткой в Петербурге пассажир вылетел на проезжую часть

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга вечером в пятницу, 19 июля, произошло ДТП. Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на региональное УГИБДД, на перекрестке улиц Славы и Софийской маршрутный автобус «ПАЗ» врезался в грузовой автомобиль DAF. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео момента происшествия.

По словам очевидцев, в результате аварии пострадал мужчина. Из-за сильного удара пассажир вылетел из окна маршрутки прямо на проезжую часть. Сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии. Состояние водителя транспортного средства уточняется.

Как сообщили в региональном отделении УГИБДД, водитель DAF с полуприцепом, груженным металлоломом, проехал на запрещающий сигнал светофора. После этого с ним столкнулся «ПАЗ», за рулем которого находился 31-летний мужчина с семилетним стажем вождения автомобиля. В дорожной полиции также отметили, что водитель грузовика направлялся в Вологодскую область. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ДТП с девятью пострадавшими произошло в Амурской области. Столкновение случилось утром в субботу, 20 июля.