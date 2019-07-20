Девять человек пострадали в ДТП в Амурской области

ДТП с девятью пострадавшими произошло в Амурской области. Столкновение случилось утром в субботу, 20 июля.

Как сообщили в управлении МВД региона, столкновение автомобилей Toyota Mark II и Toyota Haice произошло около 9:05 по местному времени (03:05 по московскому). По предварительной информации, водитель одного из автомобилей выехал на встречную полосу, из-за чего и произошло ДТП.

В результате происшествия пострадали девять человек, четверо из которых — несовершеннолетние. В салоне находились маленькие дети и подростки девяти, 14 и 17 лет. В настоящее время все получившие в ДТП травмы доставлены в больницу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что шесть человек, в том числе трое детей, погибли в ДТП в Туве.