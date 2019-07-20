«Цирк государственного уровня»: министр жестко раскритиковал Зеленского за указ

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на своей странице в Facebook жестко раскритиковал новый закон об улучшении качества автомобильных дорог, назвав его «цирком на государственном уровне».

Возмущение чиновника было вызвано бюджетом, который заложил глава государства — 150 миллиардов гривен (почти шесть миллиардов долларов — Прим.ред.) для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей. По его мнению, эта цифра занижена втрое. Омелян подчеркнул, что дорожники не будут работать себе в убыток и не смогут реализовать указ за эти деньги и в те сроки, которые прописаны.

«Это цирк на государственном уровне. Вам не стыдно?! А что насчет остальных 145 000 км? Стоит ли нам просто подождать и посмотреть, что будет через три года?! Не тратьте наше время и не позорьте себя», — написал Омелян.

Отвечая на комментарии пользователей сети, министр пояснил, что в указе были взяты за основу цены десятилетней давности. В настоящее время, по его словам, один километр автобана в Германии стоит десять миллионов евро, а самая дешевая дорога в Евросоюзе в Болгарии — три миллиона евро. В данном же указе заложено — около двух миллионов долларов.

К слову, герой Владимира Зеленского в сериале «Слуга народа» тоже предлагал неординарные идеи ремонта и строительства дорог на Украине. В частности, Василий Голобородько, так зовут сериального президента Незалежной, дал год на ремонт дорог в Киеве и один миллиард «разумеется не гривен».

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Зеленский жестко оттолкнул министра обороны Украины, чем вызвал шквал критики со стороны украинцев.