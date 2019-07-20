Кличко поздравил себя с днем рождения, прыгнув с парашютом — видео

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Мэр Киева на высоте птичьего полета спел Happy Birthday.

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Фото, видео : ТАСС / Tobias Hase, Facebook @Vitaliy.Klychko

Мэр Киева Виталий Кличко отметил свой день рождения в небе. Политик во время прыжка с парашютом вместе со своим инструктором спел песню Happy Birthday. Кадры с экстремальным празднованием экс-боксер разместил в Facebook.

В публикации под видео Виталий Кличко поблагодарил подписчиков, друзей, близких и всех тех, кто поздравил его с 48-летием. Не обошлось и без серьезных политических высказываний.

«Я искренне пытаюсь соответствовать тем ожиданиям и надеждам, которые возлагают на меня люди. И понимаю — есть к чему стремиться и над чем работать», — заявил именинник.

Подписчики пришли в восторг от смелого поступка Кличко и поспешили его поздравить.

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«От всего сердца поздравляю! Вы заряжаете наш Киев молодостью»;

«Вы на правильном пути, как политик, как мэр. Удачи вам и дальнейших достижений!»

«Вы достигли очень высоких побед в спорте, но, к большому сожалению, очень низких в Киеве. Хочу вам пожелать золотой середины, и мудрости. Настоящего мужчину украшают поступки, а не обещания», — написали фолловеры.

День рождения Виталий Кличко традиционно празднует в кругу семьи. На несколько дней политик покинул Киев, чтобы «подзарядиться энергией и эмоциями».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский отчитал Виталия Кличко за долги.

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