Видео: Зеленский отчитал Кличко за долги

В сети появилось видео того, как Владимир Зеленский отчитывает киевского мэра Виталия Кличко. Публично, по громкой связи. Все произошло на встрече президента Украины с сотрудниками днепровского «Южмаша». Те пожаловались, что завод поставил украинской столице новые трамваи, а денег так и не получил. Долг Кличко — 30 миллионов гривен. Более того, Киев закупил транспорт в Польше, а украинских производителей даже не подпустил к участию в новом тендере.

«Вы делали заказ. Они же выполнили заказ. А люди денег не получили от вас. Если можно, разберитесь с вопросом, во-первых, возврата финансов. А относительно того, как использовать нашего отечественного производителя, который для нас в приоритете, это мы тогда отдельно с вами поговорим», — сказал Зеленский.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что кортеж Зеленского, возвращаясь из командировки с берегов Днепра, попал в аварию. Да еще и с детьми. Три президентских машины решили обогнать колонну автобусов, перевозивших школьников. Автомобили получили значительные повреждения, а один из автобусов съехал в кювет. Никто из пассажиров не пострадал. Самого Зеленского на месте не было, он вернулся в Киев самолетом.

Суд украинской столицы тем временем снял арест с недвижимости бизнесмена Игоря Коломойского. Освобождение получили сразу 415 объектов. Ограничения на них были наложены два года назад, в рамках уголовного дела о растрате и выдаче кредитов Приватбанком. Сегодня суд посчитал, что арест имущества — мера слишком жесткая и несопоставима с причиненным вредом.