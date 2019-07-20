Надежда Кадышева заметно похудела благодаря жесткой диете

Надежда Кадышева — солистка ансамбля «Золотое кольцо» — заметно похудела. 60-летняя исполнительница добилась стройности отнюдь не благодаря помощи пластических хирургов. Певица утверждает, что поддерживать тело в хорошей форме ей помогает спорт и диеты.

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По словам Надежды Кадышевой, ежедневно она просыпается в пять часов утра и начинает делать зарядку. В теплое время года звезда выходит на прогулку и занимается спортивной ходьбой. Об этом сообщает сайт Тeleprogramma.pro.

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Помимо физической нагрузки знаменитость ограничивает свое питание. Например, уже много лет Надежда Кадышева не ест после шести часов вечера. Знаменитая артистка предпочитает не употреблять в пищу полуфабрикаты из магазина, а готовить еду самой. Певица утверждает, что ни разу в жизни не прибегала к помощи косметологов и их «уколов красоты».

Поклонников всегда поражало, как свежо и подтянуто выглядит в свои годы Надежда Кадышева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что муж устроил Надежде Кадышевой сюрприз за 15 миллионов.