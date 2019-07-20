На задержанном Ираном британском судне могут быть четверо россиян

На задержанном в Ормузском проливе британском танкере Stena Impero могут быть не трое, а четверо россиян. Об этом 5-tv.ru сообщил представитель компании StenaBulk, которой принадлежит судно, Пэт Адамсон.

«Все, что я могу сказать, на боту находятся четыре гражданина России, но я не знаю из каких именно они городов. Боюсь, что я не могу сказать вам их имена, потому что семьи моряков не хотят разглашать эту информацию. Мы поддерживаем постоянную связь с семьями моряков», — заявил он.

В российском посольстве в Иране подтвердили пока присутствие троих граждан России на удерживаемом судне. Как сообщил в телефонном интервью 5-tv.ru пресс-атташе дипмиссии Андрей Ганенко, это два вторых механика и электромеханик. Однако ни имен, ни из каких они городов, дипломаты пока не выяснили. Выйти с моряками на связь пока не удалось. В настоящее время посол предпринимает усилия в этом направлении.

«Пока установить с ними связь не удалось. Посол добивается от иранского МИД, чтобы нам дали их контакты, но пока безрезультатно. Находимся в контакте с иранскими партнерами. Все члены экипажа корабля остаются пока на борту. Иранцы проводят соответствующие проверочные мероприятия и процедуры, до их окончания весь экипаж на борту. Я так понимаю, что связи с ними нет. Не только с нашими, но и с остальными тоже», — рассказал Андрей Ганенко.

Между тем правоохранительные органы Ирана допросят членов экипажа Stena Impero, если поступит соответствующий запрос суда. Об этом сообщает информагентство ISNA со ссылкой на гендиректора порта и морских дел иранской провинции Хормозган Аллахморада Афифипура. По его словам, на судне, шедшем под флагом Великобритании, находятся 23 члена экипажа. 18 из них, включая капитана, имеют индийское гражданство, остальные пять из России, Латвии и Филиппин. Афифипур сообщил также, что никаких грузов на танкере не было.

Агентство ISNA также распространило видео задержанного корабля. на нем видно, что танкер стоит на якоре в некотором отдалении от берега.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, нефтеналивной танкер Stena Impero, шедший под британским флагом был задержан в пятницу, 19 июля, иранскими военными. В Тегеране утверждают, что корабль нарушил международные правила судоходства и сопровожден к берегу для проверки.