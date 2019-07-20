Анастасия Приходько подверглась жестокому нападению фаната — видео

, 18:01 Видео 265

Мужчина забрался на сцену и повалил певицу на пол.

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Фото, видео : Instagram @prykhodko_official

Анастасия Приходько — украинская певица и кандидат в депутаты от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко — опубликовала в Instagram жуткие кадры. На видео видно, как из толпы фанатов на сцену взбирается полуголый мужчина, хватает певицу и валит ее на пол. Из лап злоумышленника артистку вырвал охранник, дежуривший за кулисами. Во время инцидента Приходько громко кричала и просила о помощи.

«Сегодня во время концерта на меня было совершено нападение, на данный момент еду в полицию писать заявление», — сообщила певица.

Нападение произошло на выступлении Анастасии Приходько в Виннице. Поклонники артистки пришли в ужас от опубликованного видео с нападением и поспешили поддержать любимицу.

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«Ужас! Сочувствую тебе. Все будет ок»;

«Настя держись! Надо идти до конца!»

«Просто переносите стойко. У вас сильный характер и вы справитесь. Удачи!» — пишут фолловеры.

Анастасия Приходько сдержала слово и заявила о нападении в правоохранительные органы. Артистка опубликовала фото из полицейского участка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анастасия Приходько обвинила Порошенко во лжи и подлости.

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