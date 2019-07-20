«Это все феминизм!» Слова Марии Мироновой вызвали бурную дискуссию в сети

Актриса Мария Миронова пожаловалась подписчикам в Instagram на свою работу. 46-летняя артистка считает, что слишком много сил и времени тратит на труд.

«Какое количество часов в день женщина может работать? И вообще, зачем ей — женщине — работать? Даже если работа любимая. Хорошо. 2,3,5,7… Ну, не 12 же часов!» — рассуждает знаменитость.

Подписчики Марии Мироновой разделились на два лагеря. Первые утверждали, что представительницы слабого пола абсолютно не созданы для труда.

«Женщина должна украшать собою мир. Ее организм не приспособлен для работы. Ну, в крайнем случае — хобби! Это все феминизм, эмансипация. Добились? Теперь асфальт укладываем!»

«По-хорошему, женщина не должна работать. Когда женщина работает, она постепенно превращается в мужика. Она нежное создание. Семья, воспитание детей — главная ее работа»;

«Женщина создана для любви!» — утверждают подписчики.

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 июля

Однако были среди комментаторов настоящие женщины-трудоголики, которым их работа нравилась.

«Я без работы не могу. Любимой, конечно!»

«Талант не должен пропадать. Работать и работать. Пока не вижу знаковой роли. Нужен рывок. Любящие люди должны палками гнать Машу на работу»;

«Главное, чтобы работа нравилась, тогда — в кайф!» — заявили женщины.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мария Миронова опубликовала с сети снимок повзрослевшего сына.