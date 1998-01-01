«Копия — дед»: Внука Андрея Миронова «рассмотрели» в сети

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Накануне премьеры военной драмы «Спасти Ленинград» мать главного героя фильма Андрея Миронова-Удалова Мария Миронова опубликовала с сети снимок сына.

Фото: © РИА Новости / Евгения Новоженина

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 23

Дочь Андрея Миронова Мария Миронова перед выходом фильма «Спасти Ленинград», в которой свою первую большую роль получил ее сын Андрей Миронов-Удалов, опубликовала в Instagram фотографию продолжателя знаменитой актерской династии.

Снимок Мария сопроводила материнским напутствием.

— Первый, дебютный фильм на экранах страны! Жги, мой дорогой. В добрый путь. Любовь моя❤

Пользователи тут же оценили фото восходящей звезды российского кино. Наибольшее впечатление на фоловеров произвело сходство Андрея со знаменитым дедом и красота молодого человека.

— Новый Андрей Миронов?

— Эти мироновские глаза! В них невозможно не влюбиться! Удачи!

— Гены — страшная сила! И красавчик, и талант — прекрасное продолжение ❤️

— Очень красивый молодой человек, похож на своего деда

— Вот это «порода». Очень красивый парень

Пользователи пожелали молодому актеру успехов.

— Видела интервью с ним на канале «Культура», и сердце сжалось, и в висках запульсировало — внук моего любимого Актера, внук, внук, внук! Пусть Андрей будет достоин имени своего великого деда!

 — «Хороший мальчик», — сказал бы дед, а мы подтверждаем!!! В добрый долгий путь по волнам кинематографа! Успехов!!!

Премьера военной драмы «Спасти Ленинград», посвященная 75-годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, состоится 27 января. Ранее Пятый канал сообщал, что в пятницу, 25 января в Петербурге состоялся предпремьерный показ фильма Алексея Козлова «Спасти Ленинград» о барже 752, на которой в сентябре 1941 года эвакуировались жители осажденного горада.

«Копия — дед»: Внука Андрея Миронова «рассмотрели» в сети

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Тема:
Прорыв блокады Ленинграда 23
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