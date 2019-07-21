В России появился новый вид туризма — bleisure-путешествия. Термин ввели в обиход западные СМИ. Он образовался от слов business (бизнес) и leisure (отдых), что можно перевести на русский язык как «мини-отпуск в командировке». Формат подразумевает совмещение рабочей поездки и отдыха, сообщает URA.RU со ссылкой на агентство делового туризма «Аэроклуб».

Специалисты говорят, что скоро доля таких путешествий в командировках составит 60%. Сотрудники, которые отправляются в поездку по работе, чаще всего продлевают свое пребывание в городе.

Эксперты агентства связывают популярность bleisure-путешествий с большим количеством на рынке труда поколения миллениалов, родившихся после 1981 года. Такие люди стремятся объединять работу и личную жизнь. По этой причине многие зарубежные компании, которые имеют представительства в России, внедряют подобный формат в качестве поощрения сотрудников.

Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

По данным исследования, чаще всего командировки продлевают представители добывающей, обрабатывающей промышленности и энергетики, а также сотрудники фармацевтических компаний.

Самыми популярными российскими городами для bleisure-путешествий стали Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хабаровск, Омск, Красноярск, Нижний Новгород. А в числе зарубежных городов Алма-Ата, Мадрид, Париж, Шанхай и Вена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какие профессии на рынке труда меньше всего востребованы.