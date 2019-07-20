Какие профессии на рынке труда меньше всего востребованы

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Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рассказали, какие предложения от работодателей исходят реже всего.

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Фото, видео : © РИА Новости / Максим Богодвид, Сергей Пивоваров, Dmitry Aremaev, Aleksandr Schemlyaev / www.globallookpress.com, ТАСС / Сергей Карпухин

Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института (ВНИИ) провели анализ предложений на рынке труда, в ходе которого выяснили, какие профессии меньше всего востребованы.

Согласно результатам исследования, низкий спрос наблюдается на учителей средней школы (1%) и бухгалтеров (1,4%). В число работников, в которых отсутствует потребность на рынке труда, также входят юристы и персонал художественных галерей, музеев и библиотек, сообщают РИА Новости.

Из востребованных специальностей эксперты, прежде всего, выделили продавцов и охранников, спрос на которых остается высоким, а также специалистов в сферах сельского и лесного хозяйств, рыбоводства и рыболовства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии.

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