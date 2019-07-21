В Минске опровергли информацию о российских войсках в Чернобыле

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию, распространяемую украинскими СМИ, о размещении войск России на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения. С таким заявлением ведомство Белоруссии выступило в своем Telegram-канале, пишут «Известия».

«Распространяемая в сети информация о якобы „присутствии войск РФ на белорусской части чернобыльской зоны отчуждения“ не соответствует действительности», — говорится в сообщении министерства обороны Белоруссии.

Ранее пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщила в Facebook, что военные проверяют информацию о размещении российских войск рядом с украинской границей на белорусской зоне отчуждения.

Президент Украины Владимир Зеленский 12 июля подписал указ об открытии Чернобыля для туристов. Это место станет доступным для ученых, экологов и историков.

Директор по научной работе «Чернобыль Тур» Сергей Мирный, работавший в рядах радиационной разведки на ликвидации катастрофы, заявил, что на сегодня уровень радиации в чернобыльской зоне отчуждения не превышает показателей Киева.

Взрыв на Чернобыльской АЭС произошел 26 апреля 1986 года. Общая площадь радиационного повреждения на Украине составила 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Пострадали также 46,5 тысячи квадратных километров территории Белоруссии (23% от общей площади). Через несколько месяцев после аварии от лучевой болезни скончались 30 человек, также сообщается о погибших в последующие годы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов.