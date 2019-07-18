В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поручение украинского лидера Владимира Зеленского о разработке механизма предоставления гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных стран.
«
Песков также напомнил, что Россия не признает второго гражданства поэтому в любом случае, даже если россияне и получат второе гражданство, то «они будут оставаться гражданами РФ, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями».
17 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.