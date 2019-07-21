Появились первые изображения секретного американского танка будущего

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Новый танк начнут производить в 2026 году в трех различных модификациях.

Фото : US Army CCDC GVSC

В США рассказали о секретных танках нового поколения, сообщает портал kratko-news.com Они предназначены для более эффективного ведения боя в будущем. Новая модель заменит морально устаревший Bradley и позволит пехотинцам свободно маневрировать и участвовать в ближнем бою. Серийное производство танка назначено на 2026 год.

Планируется, что будут выпущены три варианта специального роботизированного комплекса. Первый — RCV-Light будет весить около семи тонн и предназначен для работы с пилотируемой машиной. Вес второго танка RCV-Medium составит десять тонн, его оснастят оружейной пушкой среднего калибра и противотанковой управляемой ракетой.

Третий вариант RCV-Heavy — самый боеспособный, его вес составит двадцать тонн и будет иметь различное дополнительное вооружение.

Перевозить новейшие танки в армии США планируют с помощью тяжелых транспортников.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что России известны места размещения ядерных бомб США.

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