России известны места размещения ядерных бомб США

Российская военная разведка располагает данными о том, где именно в Европе и в США хранятся американские ядерные бомбы. Так в беседе с РИА Новости российский военный эксперт Игорь Коротченко прокомментировал доклад НАТО, в котором случайно была опубликована якобы секретная информация.

Речь идет о докладе члена парламентской ассамблеи организации. Согласно документу, всего в Европе находятся 150 американских бомб. Доклад обнародовал канадский сенатор Джозеф Дей. Впоследствии он был удален из сети. Когда же из документа были убраны «секретные» данные, он вновь появился в общем доступе.

Однако журналисты успели сохранить его первоначальную копию. Так, ядерные бомбы США располагаются на шести американских и европейских военных базах, а именно в Kleine Brogel в Бельгии, Büchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Inçirlik в Турции. В целом же в докладе идет речь о будущем политики НАТО в области ядерного сдерживания.

«Эти данные не являются секретом для российского Генштаба. Его главное управление занимается этими вопросами на профессиональном уровне. Оно знает, на какие базах и в каком количестве хранится американское тактическое ядерное оружие в Европе», — сказал Коротченко.

При этом он отметил, что опубликованная информация «пощекочет нервы европейским обывателям».

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