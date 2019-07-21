Фанаты «Спартака» схлестнулись с ОМОНом после матча с «Ростовом»

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В РФС выразили надежду, что РПЛ разберется в произошедшем на ростовском стадионе, чтобы подобная ситуация больше не повторилась.

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Фото, видео : Twitter @UgodnikOnTour, Instagram @krasnobelyi7807

Российский футбольный союз (ФРС) выступил с заявлением после драки больщиков «Спартака» с ОМОН после матча в Ростове-на-Дону, который состоялся в субботу, 20 июля, с местным футбольным клубом.

Столкновения произошли в подтрибунных помещения после того, как долгое время фанатов «красно-белых» не выпускали после окончания встречи. Часть болельщиков попыталась прорваться сквозь оцепление, на что сотрудники полиции применили резиновые дубинки.

«В организации матча участвуют клуб, полиция и РПЛ. Они должны делать все, чтобы игра проходила в комфортных для болельщиков условиях. При этом клубы проходят сертификацию безопасности, и если они не соответствуют критериям, то не должны быть допущены к выступлению в чемпионате», — заявили в РФС.

В союзе подчеркнули, что все стороны должны регулярно проводить работу с фанатами и «пресекать неправомерные действия». Также в РФС выразили надежду, что Росийская премьер-лига разберется в произошедшем и адекватно отреагирует.

Встреча между клубом «Ростов» и московским «Спартаком» закончилась со счетом 2:2.

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