Сильная простуда не позволила Асмус пойти с дочерью на «Короля льва»

, 14:49 Фото 152

В instagram звезда пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @asmuskristina

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась в Instagram на внезапное недомогание. Звезда хотела провести выходной в кино вместе со своей дочерью Настей, однако из-за проблем со здоровьем была вынуждена отказаться от своей идеи и остаться дома.

Климова растрогала фанатов видео с трехлетней дочерью

«Меня адски свалило с высокой температурой…. Даже „Парацетомол“ пока не помогает. Еще и шею продуло, вообще не могу двигать», — написала теледива под фотографией, на которой запечатлена вместе со своей пятилетней малышкой.

Instagram @asmuskristina

Поклонники пожелали любимой артистке как можно быстрее восстановиться и посоветовали не загружать себя работой в таком состоянии.

«Постельный суточный режим! Ничего не делать, вообще! Лежать, пить горячие чаи и через сутки встаете, принимайте слегка прохладный душ».

«Бедняжка! Выпей горячий чай с медом, теплое молоко! И, конечно же, полнейший отдых», — написали заботливые фолловеры.

Впрочем, судя по всему, Асмус не прислушалась к рекомендациям. Уже на следующий день в сторис светской львицы появилось видео из гримерки, где она, вероятно, готовится к съемкам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что резко "постаревшая" Кристина Асмус напугала фанатов. 

Читайте также

+24° Днём +24°
Ночью +12°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 21 июля: Примите тьму, как свет, Рыбы!

Последние новости

15:14
Неисправность на путях привела к задержкам «Сапсанов»
15:01
Как снимался фильм «Москва слезам не верит» — пять интересных фактов
14:49
Сильная простуда не позволила Асмус пойти с дочерью на «Короля льва»
14:35
Видео: Первая дневная репетиция парада ко Дню ВМФ прошла в Петербурге
14:29
Стало известно, кого сыграет Анджелина Джоли в новом фильме Marvel
14:14
МЧС Белоруссии не смогло пройти мимо Instagram Леди Гаги

Сейчас читают

Певица Согдиана не хочет рожать третьего ребенка за границей
Перед своей гибелью принцесса Диана прекратила разговаривать с матерью
«Копия папы»: Повзрослевшего сына Хворостовского сравнивают с отцом

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги