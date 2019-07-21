Сильная простуда не позволила Асмус пойти с дочерью на «Короля льва»

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась в Instagram на внезапное недомогание. Звезда хотела провести выходной в кино вместе со своей дочерью Настей, однако из-за проблем со здоровьем была вынуждена отказаться от своей идеи и остаться дома.
Климова растрогала фанатов видео с трехлетней дочерью
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Поклонники пожелали любимой артистке как можно быстрее восстановиться и посоветовали не загружать себя работой в таком состоянии.
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Впрочем, судя по всему, Асмус не прислушалась к рекомендациям. Уже на следующий день в сторис светской львицы появилось видео из гримерки, где она, вероятно, готовится к съемкам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что резко "постаревшая" Кристина Асмус напугала фанатов.