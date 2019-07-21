Сильная простуда не позволила Асмус пойти с дочерью на «Короля льва»

Российская актриса театра и кино Кристина Асмус пожаловалась в Instagram на внезапное недомогание. Звезда хотела провести выходной в кино вместе со своей дочерью Настей, однако из-за проблем со здоровьем была вынуждена отказаться от своей идеи и остаться дома.

Климова растрогала фанатов видео с трехлетней дочерью

« Меня адски свалило с высокой температурой…. Даже „Парацетомол“ пока не помогает. Еще и шею продуло, вообще не могу двигат ь», — написала теледива под фотографией, на которой запечатлена вместе со своей пятилетней малышкой.

Instagram @asmuskristina