Дым над крышей ТЦ «Капитолий» напугал жителей Петербурга

Экстренные службы прибыли в Приморский район Петербурга на сообщение о возгорании на крыше ТЦ «Капитолий», расположенного недалеко от станции метро «Пионерская». Инцидент произошел после обеда в воскресенье, 21 июля.

Как уточнили 5-tv.ru в региональном МЧС, по предварительной информации причиной ЧП стало возгорание жира в вентиляционной шахте одного из кафе.

«Посетителей кафе эвакуируют, пока ничего страшного нет», — сообщил начальник Управления информации и связям с общественностью ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Позднее информация подтвердилась. Эвакуация посетителей была проведена до прибытия пожарных расчетов. Пострадавших нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о ЧП в Босфорском проливе рядом со Стамбулом. На глазах у отдыхающих загорелась элитная яхта с 12 пассажирами на борту.