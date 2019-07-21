Букмекеры принимают ставки на каминг-аут Криштиану Роналду

В букмекерских конторах начали принимать весьма необычные ставки. Игрокам предлагают поставить на то, что Криштиану Роналду — нападающий «Ювентуса» — совершит каминг-аут до 2021 года. Коэффициент вероятности обнародования футболистом скандального признания — 15.00 (около 7%). Об этом сообщает Сhampionat.com.

Игроков и букмекеров не смущает, что Роналду — папа четверых детей. Возможно, на мысли о каминг-ауте португальца общественность натолкнуло его давнее высказывание. Три года назад нападающий «Ювентуса» сильно повздорил со звездой мадридского «Атлетико» Коке. Во время скандала Роналду назвал себя «очень богатым геем». Поклонники сочли подобное выражение саркастичным или шутливым. Однако были те, кто посчитал слова футболиста настоящим каминг-аутом.

Подогревает слухи о скором «признании» тот факт, что Криштиану Роналду пять лет встречался с российской моделью Ириной Шейк, которую подозревают в отношениях с известными мужчинами по контракту. Якобы так красавица зарабатывает себе на жизнь.

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«Первый известный мужчина Шейк — футболист Криштиану Роналду, который рожает детей от суррогатных матерей, даже будучи в отношениях. Второй — Брэдли Купер, которого, в отличие от футболиста, только подозревают в гомосексуальной ориентации», —утверждает блогер Лена Миро.

Российские знаменитости тоже имеют свое мнение по поводу личной жизни Ирины Шейк.

«Ходят упорные слухи, что Брэдли Купер вообще не любит женщин. А Ирина Шейк по контракту то с одним, то с другим существует», — заявила Анфиса Чехова.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что легендарный голкипер Джанлуиджи Буффон вернулся в «Ювентус» ради Роналду.