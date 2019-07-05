Буффон вернулся в «Ювентус» ради Роналду

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Голкипер счастлив, что его одноклубником станет легенда футбола.

Фото : www.globallookpress.com

Футбольный клуб «Ювентус» сообщил о подписании контракта с голкипером Джанлуиджи Буффоном. Вратарь с 2001-го по 2018 год играл за итальянцев. Однако весь прошлый сезон в качестве свободного агента выступал за французский «Пари Сен-Жермен». Теперь Буффало вернется в родную команду, в составе которой отныне легендарный Роналду.

Джанлуиджи Буффон счастлив, что возвращается в «Ювентус».

«Теперь моим одноклубником будет Роналду! Я думаю, что для игроков с моим опытом и с моей историей — это великолепный подарок, чтобы завершить карьеру таким образом», — делится радостью Буффон.

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По словам вратаря, контракт с туринским клубом подписан до лета 2020 года. Об этом сообщает Footboom.com.

В «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон играл с такими мировыми звездами футбола, как Неймар и Мбаппе. В составе французской команды вратарь стал обладателем Суперкубка Пятой республики и одержал победу в Чемпионате мира 2018 года. В «Ювентусе» Буффон пять раз был обладателем Суперкубка Италии и девять раз становился чемпионом страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что футболист Роналду остановил автобус сборной Португалии, чтобы обнять мальчика.

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