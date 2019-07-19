«Женатый на мужчине»: блогер Лена Миро «обличила» нового бойфренда Шейк

Блогер Лена Миро, известная по частой критике в сторону как российских, так и иностранных звезд, «выяснила», с кем теперь встречается модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером.
Блогер провела «расследование», изучив различные западные таблоиды, и пришла к выводу, что новый избранник Шейк — это креативный директор британского Vogue Алек Максвелл. Однако, как утверждает Миро, хоть мужчина и посвящает модели личное время, он далеко не свободен. Максвелл «женат на мужчине», уверяет блогер, но достаточных аргументов, чтобы подтвердить данный факт, не приводит.
«Первый известный мужчина Шейк — футболист Криштиану Роналду, который рожает детей от суррогатных матерей, даже будучи в отношениях. Второй — Брэдли Купер, которого, в отличие от футболиста, только подозревают в гомосексуальной ориентации», — продолжает Лена Миро.
По мнению блогера, Ирина Шейк попросту в очередной раз решила вступить в отношения «по контракту» и заработать деньги.
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