«Женатый на мужчине»: блогер Лена Миро «обличила» нового бойфренда Шейк

Блогер Лена Миро, известная по частой критике в сторону как российских, так и иностранных звезд, «выяснила», с кем теперь встречается модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером.

Блогер провела «расследование», изучив различные западные таблоиды, и пришла к выводу, что новый избранник Шейк — это креативный директор британского Vogue Алек Максвелл. Однако, как утверждает Миро, хоть мужчина и посвящает модели личное время, он далеко не свободен. Максвелл «женат на мужчине», уверяет блогер, но достаточных аргументов, чтобы подтвердить данный факт, не приводит.

viva.ua