«Женатый на мужчине»: блогер Лена Миро «обличила» нового бойфренда Шейк

, 11:34 Фото 642

Скандальный блогер утверждает, что это «вновь» мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации.

Фото : Instagram @irinashayk

Блогер Лена Миро, известная по частой критике в сторону как российских, так и иностранных звезд, «выяснила», с кем теперь встречается модель Ирина Шейк, которая недавно рассталась с актером Брэдли Купером.

Блогер провела «расследование», изучив различные западные таблоиды, и пришла к выводу, что новый избранник Шейк — это креативный директор британского Vogue Алек Максвелл. Однако, как утверждает Миро, хоть мужчина и посвящает модели личное время, он далеко не свободен. Максвелл «женат на мужчине», уверяет блогер, но достаточных аргументов, чтобы подтвердить данный факт, не приводит.

viva.ua

«Первый известный мужчина Шейк — футболист Криштиану Роналду, который рожает детей от суррогатных матерей, даже будучи в отношениях. Второй — Брэдли Купер, которого, в отличие от футболиста, только подозревают в гомосексуальной ориентации», — продолжает Лена Миро.

По мнению блогера, Ирина Шейк попросту в очередной раз решила вступить в отношения «по контракту» и заработать деньги.

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