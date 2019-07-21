«Мои извинения всему туркменскому народу»: политолог о лже-сообщении про смерть главы государства

, 20:55 Эксклюзивное интервью 64

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, сообщение которого стали поводом для распространившейся информации про смерть президента Туркменистана, принес искренние извинения.

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Фото, видео : Facebook @Aslan Rubaev, 5-tv.ru

Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев, сообщение которого стали поводом для распространившейся информации про смерть президента Туркменистана, принес искренние извинения всему туркменскому народу и Гурбангулы Бердымухамедову.

«Мои четыре источника опровергли. Я сегодня до конца уточнял, так ли это или нет. Мне опровергли. Но последний мне сказал, что до тех пор, пока официального нового его обращения не будет, я не могу ничего подтвердить. Есть некое сомнение, но я думаю, что он, конечно, жив, потому что есть информация о том, что он поздравлял с праздником сегодня профессиональным работников отрасли здравоохранения», — заявил Рубаев в интервью 5-tv.ru.

Он добавил, что сегодня звонки ему поступали со всего СНГ и США. Политолог еще раз принес извинения, за недостоверную информацию, которую ему предоставили источники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в посольстве Туркменистана в Москве опровергли информацию о смерти президента страны, назвав это «абсолютной ложью».

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