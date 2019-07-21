Видео: Metallica «взорвала» московские «Лужники» исполнением песни Цоя

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Музыканты удивили русских поклонников во время своего выступления 21 июля в столице.

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Фото, видео : ВКонтакте @Иван Кириченко, ТАСС / Гавриил Григоров

Американская группа Metallica, выступившая с концертом на московском стадионе «Лужники» в воскресенье, 21 июля, поразила русских поклонников — музыканты исполнили композицию Виктора Цоя «Группа крови».

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На кадрах, появившихся в соцсетях, видно, как многотысячный стадион буквально «взорвался» от оваций и начал помогать Джеймсу Хэтфилду — вокалисту и ритм-гитаристу Metallica. Зал на русском языке хором стал петь композицию группы «Кино». Пользователи, в свою очередь, назвали участников группы «красавцами».

Metallica выступила в Москве в рамках мирового турне WorldWiredTour. В 2018 году коллективу исполнилось 37 лет. С самого его основания в группе выступают Хэтфилд и барабанщик Ларс Ульрих.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что группа «ЧиЖ & Co» собирается выпустить первый за 20 лет альбом.

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