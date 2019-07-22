Матч между командами «Зенит» и «Сочи» в рамках РПЛ на сочинском стадионе «Фишт» в воскресенье, 21 июля, завершился со счетом 0:2 в пользу петербургской команды. «Зениту» удалось поразить ворота соперника уже на 30 минуте игры с пенальти. Здесь отличился футболист Сердар Азмун. Отпраздновал это событие иранец жестом в стиле Артема Дзюбы.

Автором второго гола в самом конце матча — на 88 минуте — стал Магомед Оздоев. Защитнику «Сочи» Ивану Миладиновичу пришлось сбивать игрока в собственной штрафной, однако у него ничего не вышло. Оздоев собственноручно реализовал 11-метровый удар, сорвав аплодисменты петербургских болельщиков.

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