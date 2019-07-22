«Слуга народа» лидирует: ЦИК Украины обработал более 20% протоколов на выборах в Раду

Пропрезидентская партия «Слуга народа» с большим отрывом лидирует на прошедших накануне парламентских выборах на Украине. По предварительным результатам, она набирает 41% голосов. Владимир Зеленский вместе с однопартийцами уже громко празднуют победу в своем штабе. Он поблагодарил избирателей за оказанное доверие, пообещал его оправдать и рассказал о приоритетах партии в Верховной раде.

«73% было бы лучше, но я благодарен лично и каждый из нас народу Украины за поддержку. Вы знаете наши главные приоритеты, простите, что повторяюсь. Это прекращение войны, возвращение пленных украинцев и победа над коррупцией, которая до сих пор есть в Украине», — сказал Владимир Зеленский.

В ближайшее время партия «Слуга народа» будет искать союзников в Раде, чтобы заручиться большинством голосов. Также подбирают кандидатуру премьер-министра, который, по мнению Зеленского, должен быть экономистом, а не политиком. Пятипроцентный барьер в украинский парламент преодолели еще четыре партии.

На втором месте «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко и Виктора Медведчука. Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко получает 9%. На четвертом и пятом местах «Европейская солидарность» и «Голос» соответственно. Радикальная партия Олега Ляшко, которой пророчили успех не преодолевает проходной барьер.

«Международные наблюдатели, представители политических партий и граждане сообщили о ряде инцидентов в ходе выборов. Однако нарушений, которые бы существенно повлияли на результаты голосования, нами выявлены не были», — заявил заместитель председателя ЦИК Украины Евгений Радченко.

При этом в полицию Украины поступили почти две тысячи сообщений о нарушениях. Открыты более сорока уголовных дел. Вообще не открылись восемь избирательных участков. Еще 16 открылись, но с большим опозданием. Там спорили, искали документы, кто-то проспал.

В Донецкой области нашли бюллетени с уже проставленными галочками. Факт попытались скрыть и залили бланки чернилами. Под Кировоградом вместо сейфа использовали кастрюлю. В Харькове бюллетени рвали, в Херсоне выносили с участка. В Днепре он вообще загорелся. При этом об интересе к парламентским выборам красноречиво говорят официальные цифры: своим правом голоса воспользовались меньше половины избирателей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский «посадит коррупционеров» после победы «Слуги народа» на выборах.