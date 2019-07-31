Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой и Тарасова

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Анна Исаева напомнила, что в ее послужном списке семь звездных свадеб.

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Фото, видео : Instagram @isaeva.anya, ТАСС /Савостьянов Сергей

Тема:
Ольга Бузова 536

Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева выложила в сеть старое фото со свадьбы Ольги Бузовой с футболистом Дмитрием Тарасовым. Снимок был сделан в июне 2012 года. Прожив вместе четыре года, пара развелась. При этом Бузова осталась ни с чем из-за брачного контракта, который Тарасов убедил ее подписать сразу после бракосочетания. Певица много раз говорила, что очень любила мужа и после разрыва, который она болезненно переживает до сих пор, так и не смогла построить новые отношения.

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Но Исаева в своем посте в Instagram рассуждает о счастье. Она уверена, что все семь звездных пар, свадьбы которых она «пиарила», по-настоящему любили друг друга и были счастливы.

«Опять к вопросу счастья. Эта тема не покидает меня несколько последних постов. Недавно один знакомый журналист попросил меня рассказать о тех свадьбах звезд, которые я пиарила <> Оказалось, что в моей практике было семь звездных свадеб. Каждая яркая, красивая, многолюдная, счастливая. Все звезды, женившиеся у меня на глазах, были очень счастливы и любили друг друга. И это правда! А как жизнь складывалась дальше — у каждого по- своему. Но, я не припомню никаких придуманных браков и натянутых отношений», — пишет Анна.

Instagram @isaeva.anya

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анна Исаева, отвечая на обвинения хейтеров в том, что она «пиарится на смерти Юлии Началовой», напомнила, что, помимо работы с покойной певицей, у нее богатый послужной список: она занималась свадьбами Алсу с Яном Абрамовым, Натальи Подольской с Владимиром Пресняковым, Олега и Марины Газмановых, Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым и других.

Тема:
Ольга Бузова 536
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