Бузова призналась, сколько мужчин побывало в ее спальне после развода

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Певица исповедалась бывшей коллеге по «Дому-2» в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 460

Ольга Бузова призналась, что после ее болезненного развода с футболистом Дмитрием Тарасовым два с лишним года назад в ее спальне побывал только один мужчина. Подробностями своей личной жизни певица поделилась в эмоциональной исповеди бывшей коллеге по «Дому-2» в YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

«Я не должна заниматься сексом для здоровья, я хочу заниматься сексом с любимым мужчиной», — цитируют Бузову «Дни.ру».

По словам Ольги, она так переживала разрыв, что полгода не решалась поделиться своим несчастьем с подписчиками в Instagram. Бузова рассказала, что, влюбившись в Тарасова, соглашалась на все его требования — муж не давал ей денег, а она отказывалась от заработков на корпоративах, чуть не ушла из проекта «Дом-2» и в конце концов подписала брачный контракт, из-за которого после развода осталась ни с чем.

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Бывший супруг выгнал ее из дома и заставил вернуть подарки, в том числе новенький автомобиль Mercedes. Певица сказала, что может оспорить брачный контракт и отсудить имущество, но делать этого не будет, не хочет мстить Тарасову.

Собчак решила устроить личную жизнью Бузовой и предложила ей поиграть в игру с карточками, которую она предлагает гостям своего шоу. Ольга должна была выбрать одну из восьми карточек с лучшими холостяками страны. В конце концов певица согласилась пойти на свидание с футболистом сборной России Федором Смоловым, несмотря на то, что, как отмечает Teleprogramma.pro, у него уже есть девушка.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольгу Бузову заподозрили в романе с хоккеистом из омского «Авангарда».

Тема:
Ольга Бузова 460
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