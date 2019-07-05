«Допелась»: Директору Началовой Анне Исаевой пришлось отбиваться от хейтеров

, 16:59 Видео 361

Резкий отпор пресс-секретаря покойной артистки злопыхателям вызвал очередной поток грязи в ее адрес.

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Фото, видео : Instagram @isaeva.anya

Тема:
Юлия Началова 145

Директор Юлии Началовой Анна Исаева, ставшая известной после смерти певицы, благодаря активному участию в многочисленных телешоу, вступила в перепалку с подписчиками, которые упрекают ее в пиаре на имени покойной артистки. В своем Instagram она написала резкий ответ всем недовольным ее бурной деятельностью вообще и пением в частности.

Как сообщают Дни.ру, спор начался после появления в сети записи, на котором Исаева исполняет песню в караоке-баре. Пошел слух, что Анна собирается на эстраду. Кто-то пошутил: «Хорошо, что Юлия Началова не была балериной, а то бы Исаева претендовала на место в Большом». Пиар-директор возмутилась.

«Меня теперь всю жизнь будут с Юлей сравнивать, читая мой личный Instagram, и ее имя приписывать в заголовках? Люди! Я 47-летняя тетя, у меня за спиной большой пробег. Так однажды сказала мне Маша Малиновская, в период ее беременности: „Я девушка с большим пробегом!“ Что же вы пытаетесь вычеркнуть из моей жизни все, что ее сопровождало прежде?», — написала Анна.

Она напомнила, что в свое время «пиарила» свадьбы Алсу с Яном Абрамовым, Олега и Марины Газмановых, Ольги Бузовой с Дмитрием Тарасовым, Наташи Подольской с Владимиром Пресняковым и других.

«Хочу сказать: давайте воспринимать меня как меня прежде!» — заявила Исаева.

Instagram @isaeva.anya

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Однако все эти объяснения вызвали возмущение и очередную порцию грязи в ее адрес.

«Да, пиарить себя вы умеете. Но я, пожалуй, отпишусь, а то подташнивать начинает».

«Вы потеряли всякое представление о порядочности. Морочить голову можете людям, далеким от шоу-бизнеса, а теперь — до свидания. И вам, и вашим друзьям, которые точно так же пиарятся на чужом горе», — пишут комментаторы.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Анна Исаева заявила, что семья Юлии Началовой собирается подавать в суд на «предпринимателей», которые продают землю с могилы артистки или пытается заработать на трагедии каким-либо иным способом.

Тема:
Юлия Началова 145
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