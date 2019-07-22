Беременная женщина погибла в ДТП с каретой скорой помощи в Иркутской области, сообщили в региональном управлении МВД.

Авария произошла в Качугском районе области при транспортировке 40-летней местной жительницы в роддом поселка Усть-Ордынский. По предварительной информации, 54-летний водитель не справился с управлением, в результате чего спецмашина перевернулась. От полученных травм роженица скончалась, фельдшер и водитель пострадали. Последний попытался скрыться с места, но был задержан.

«В результате медицинского освидетельствования у предполагаемого виновника установлено состояние опьянения», — говорится в сообщении полиции.

По данному факту в МВД начали доследственную проверку.

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