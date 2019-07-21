Водитель Infiniti пытался задавить мужчину с годовалым ребенком — видео

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Автохам несколько раз наехал на пешехода с младенцем на руках.

Фото, видео : Sergey Kovalev / www.globallookpress.com, e1.ru

Автовладелец иномарки Infiniti специально несколько раз совершил наезд на мужчину, стоявшего на обочине с младенцем на руках. Инцидент произошел рядом с жд-переездом на трассе под Екатеринбургом. Об этом сообщает Е1.ru.

Очевидец опубликовал кадры, на которых пешеход с годовалой дочкой стоит на обочине и ожидает, когда пройдет поезд. Владелец Infiniti ехал по этой же обочине, пытаясь обойти жуткую пробку на дороге.

Отец малышки отказался уступать иномарке и не сходил с места.

«На обочине стоим, едет Infiniti, я дочку сразу на руки взял. Вежливо попросил водителя встать в ряд. Он такой: „Нет“. Я не пустил его. Он на меня с дочкой на руках наехал. Поддавливал», — сообщает пострадавший.

Водитель иномарки на ситуацию смотрит совсем под другим углом. 

«Я забрал жену из роддома. У малыша была сломана ключица. Я пытался это объяснить мужчине, который перекрыл», —утверждает владелец Infiniti.

Несмотря на оправдания автохаму грозит, как минимум, штраф за езду по обочине — 1500 рублей. Если будет доказан вред и умысел причинения вреда здоровью, водителя могут привлечь к уголовной ответственности.

«Водитель „Инфинити“ (мужчина, 1990 г. р.) был вызван для дачи объяснений в отдел полиции. По данному факту проводится проверка», — утверждают в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Сочи автомобиль насмерть сбил двоих людей.

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