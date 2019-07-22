Из виртуального мира — в реальное будущее: в Петербурге прошел VK Fest 2019

, 12:23 Эфирная новость 22

Юбилейный фестиваль крупнейшей российской социальной собрал в парке 300-летия Петербурга взрывной «коктейль» из музыкантов, юмористов, блогеров, спортсменов и изобретателей.

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Фото, видео : © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru

Из виртуального мира — в реальное будущее: Петербург стал центром притяжения для тысяч гостей фестиваля «всего и сразу».

Юбилейный VK Fest 2019 собрал на одной площадке музыкантов, юмористов, блогеров, спортсменов, предпринимателей и изобретателей. Такой взрывной «коктейль» пришелся по вкусу и молодежи, и людям серебряного возраста.

Пока одни танцуют и подпевают артистам на сцене, другие бросают вызов — многотонным военным грузовикам и скоростным спортивным квадроциклам.

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Очереди за экстремальными эмоциями, толпы у сцен, аншлаги на лекциях. Они год ждали выхода из ВК виртуального пространства, чтобы зайти в реальный VK Fest — самый крупный «фестиваль всего» сразу.

О том, как рождаются гениальные идеи, которые мгновенно разлетаются по всему миру, узнавал Андрей Захаров.

А еще какие фестивали никак нельзя пропустить в Северной столие летом 2019 года в материале 5-tv.ru.

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