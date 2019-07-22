Фото: Повзрослевшего сына Ольги Орловой приняли за ее любовника

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась в Instagram редким кадром со своим сыном Артемом, которому недавно исполнилось 18 лет. Ведущая «Дома-2» довольно часто подвергалась критике по поводу своих публикаций в социальной сети: пользователи осуждали теледиву за то, что в ее аккаунте много снимков с собаками, а с наследником ни одной.

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Звезда решила исправить ситуацию. Она выложила фотографию с юношей, на которой молодой человек прячется за спиной у матери. По словам Орловой, снимок наглядно демонстрирует, почему она не публикует фото со своим сыном.

« Время, проведенное с детьми, — бесценно. Вы часто спрашиваете меня, почему я фотографируюсь только с собаками. Ответ очевиден! Мой сын обожает фотографироваться, заметили? » — подписала кадр светская львица.

Instagram @olgaorlova1311