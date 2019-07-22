Фото: Повзрослевшего сына Ольги Орловой приняли за ее любовника

, 11:52 Фото 1 274

Бывшая участница группы «Блестящие» рассказала, почему не выкладывает фото с наследником в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @olgaorlova1311

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась в Instagram редким кадром со своим сыном Артемом, которому недавно исполнилось 18 лет. Ведущая «Дома-2» довольно часто подвергалась критике по поводу своих публикаций в социальной сети: пользователи осуждали теледиву за то, что в ее аккаунте много снимков с собаками, а с наследником ни одной.

«Безумно счастливы»: Дмитрий Хрусталев тайно женился

Звезда решила исправить ситуацию. Она выложила фотографию с юношей, на которой молодой человек прячется за спиной у матери. По словам Орловой, снимок наглядно демонстрирует, почему она не публикует фото со своим сыном.

«Время, проведенное с детьми, — бесценно. Вы часто спрашиваете меня, почему я фотографируюсь только с собаками. Ответ очевиден! Мой сын обожает фотографироваться, заметили?» — подписала кадр светская львица.

Instagram @olgaorlova1311

Комментаторы поддержали артистку. Они отметили, что большинство мужчин не любит фотографироваться, поэтому ничего удивительного в поведении Артема нет. Некоторые, в свою очередь, подчеркнули, что юноша так сильно вырос, что уже стал походить на молодого человека теледивы, а никак не на ее ребенка.

«Сказал бы, что это молодой человек Ваш, но никак не сын!»

«Эх, опять не любовник…»

«Какой взрослый!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хейтеры накинулись на Орлову, посадившую собаку за стол.

Читайте также

+23° Днём +25°
Ночью +13°
62.87
0.04 70.79
0.18
Гороскоп на 22 июля: Раки, хватит перетягивать канат!

Последние новости

12:38
Турция заявила о готовности ввести в эксплуатацию российские С-400 в 2020 году
12:30
Москва ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса
12:23
Из виртуального мира — в реальное будущее: в Петербурге прошел VK Fest 2019
12:15
В Россельхознадзоре разъяснили информацию о «новом» регламенте ввоза продуктов
12:06
На сайте Минобороны создали интерактивный раздел ко Дню ВМФ
11:59
Видео: на востоке Лондона полыхает торговый центр

Сейчас читают

Прохор Шаляпин опубликовал интимное фото с Копенкиной из ванной
Директор Началовой выложила в сеть старое фото со свадьбы Бузовой с Тарасовым
Поклонники Жанны Фриске опубликовали редкое фото беременной певицы

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги