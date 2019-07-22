Фото: Повзрослевшего сына Ольги Орловой приняли за ее любовника

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Ольга Орлова поделилась в Instagram редким кадром со своим сыном Артемом, которому недавно исполнилось 18 лет. Ведущая «Дома-2» довольно часто подвергалась критике по поводу своих публикаций в социальной сети: пользователи осуждали теледиву за то, что в ее аккаунте много снимков с собаками, а с наследником ни одной.
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Звезда решила исправить ситуацию. Она выложила фотографию с юношей, на которой молодой человек прячется за спиной у матери. По словам Орловой, снимок наглядно демонстрирует, почему она не публикует фото со своим сыном.
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Комментаторы поддержали артистку. Они отметили, что большинство мужчин не любит фотографироваться, поэтому ничего удивительного в поведении Артема нет. Некоторые, в свою очередь, подчеркнули, что юноша так сильно вырос, что уже стал походить на молодого человека теледивы, а никак не на ее ребенка.
«Сказал бы, что это молодой человек Ваш, но никак не сын!»
«Эх, опять не любовник…»
«Какой взрослый!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что хейтеры накинулись на Орлову, посадившую собаку за стол.