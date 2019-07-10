Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась трогательным видео с подросшей собакой Луфи, которую она приютила осенью 2018 года, пишет Утро.ру.

На кадрах телезвезда сидит за столом, а на ее коленях сидит совсем уже большая четвероногая подруга.

«Я наивно полагала что малютка Луфи не вырастет выше колена… Ага! 🤣 Без комментариев....» — подписала публикацию Ольга.

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Большинство фоловеров Орловой умилились увиденным, отметив доброту и заботу о братьях наших меньших. Однако были и те, кому видео показалось противным:

«Целовать их это уже перебор»;

«Едят из одной миски. По любому шерсть попала в тарелку, на стол, в кастрюлю, а потом в рот!»;

«Фу как же противно»;

«Надоела со своими вонючками»;

«Мимишки и чмоки, да еще за столом, да еще сверху вас»;

«Старческий маразм».

Хозяев для Луфи Ольга Орлова ищет с осени 2018 года.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 16 Окт 2018 в 8:47 PDT

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