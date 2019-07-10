«Это уже перебор» — хейтеры накинулись на Орлову, посадившую собаку за стол

, 22:21 Видео 217

Недовольство некоторых пользователей вызвали теплые чувства, который ведущая «Дома-2» испытывает к четвероногой Луфи.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @olgaorlova1311

Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова поделилась трогательным видео с подросшей собакой Луфи, которую она приютила осенью 2018 года, пишет Утро.ру.

На кадрах телезвезда сидит за столом, а на ее коленях сидит совсем уже большая четвероногая подруга.

«Я наивно полагала что малютка Луфи не вырастет выше колена… Ага! 🤣 Без комментариев....» — подписала публикацию Ольга.

«На таких не женятся»: В сети бурно обсуждают слухи о свадьбе Волочковой

Большинство фоловеров Орловой умилились увиденным, отметив доброту и заботу о братьях наших меньших. Однако были и те, кому видео показалось противным:

«Целовать их это уже перебор»;

«Едят из одной миски. По любому шерсть попала в тарелку, на стол, в кастрюлю, а потом в рот!»;

«Фу как же противно»;

«Надоела со своими вонючками»;

«Мимишки и чмоки, да еще за столом, да еще сверху вас»;

«Старческий маразм».

Хозяев для Луфи Ольга Орлова ищет с осени 2018 года.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311)

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как бывшая солистка «Блестящих» ищет жениха.

Читайте также

+14° Днём +19°
Ночью +9°
63.80
0.03 71.56
0.10
Гороскоп на 10 июля: Близнецы, прыгайте в огонь самопознания!

Последние новости

23:17
Люди отравились газом в канадском отеле
23:01
Тейлор Свифт названа самой высокооплачиваемой знаменитостью в мире — Forbes
22:43
Муж кассирши, подозреваемой в хищении 25 миллионов, задержан в аэропорту
22:21
«Это уже перебор» — хейтеры накинулись на Орлову, посадившую собаку за стол
21:55
Ветеран рассказал о масштабе битвы под Прохоровкой в ответ на слова немецкого журналиста
21:25
Пейзажи, от которых кружится голова: в Крыму — сезон лаванды

Сейчас читают

«Чересчур!»: Шпица в купальнике продемонстрировала результат тренировок
«Откровенненько!»: Новое фото Михалковой смутило фанатов
«Да я мочился во все это» — гендиректор «Рустави 2» о поставках вина в Россию

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге